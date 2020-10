Wilco Kelderman de nieuwe leider in de Giro, maar Nederlander verloor heel wat tijd: "Had graag gehad dat Hindley mij had bijgestaan, maar team had andere plannen"

Heel wat spektakel in de 18de rit van de Giro. De renners moesten over de Stelvio en het zorgde voor heel wat veranderingen in het algemeen klassement. Zo is Wilco Kelderman de nieuwe leider.

Toch had ook de Nederlander van Team Sunweb problemen op de Stelvio, want Kelderman moest ploegmaat Hindley en Tao Geoghegan Hart laten rijden. Uiteindelijk zou Kelderman tijd verliezen op deze renners, maar hij neemt wel de roze trui over van Joao Almeida.



Toch zal het de komende dagen nog razend spannend worden, want de voorsprong van Kelderman bedraagt nu 12 seconden op ploegmaat Hindley en 15 seconden op Tao Geoghegan Hart. Na de etappe vertelde Kelderman dat hij liever had gehad dat Hindley op hem had gewacht.

"Er waren verschillende scenario's. Het plan was om Almeida te lossen en het is ook gelukt, maar Ineos was daarna zeer sterk. Ik had graag gehad dat Hindley op mij had gewacht, maar het team had andere plannen", staat te lezen bij Sporza.