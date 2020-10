Een Belgische ritoverwinning in de Vuelta! Tim Wellens zet vijfde etappe op zijn naam en heeft ook de bergtrui beet

Tim Wellens heeft de vijfde rit in de Vuelta op zijn naam gezet. Onze landgenoot was de sterkste in een vlucht met drie renners. Guillaume Martin eindigde op de tweede plaats en Thymen Arensman werd derde. Wellens heeft ook de bergtrui beet.

De vijfde etappe zou een rit voor vluchters worden. Er was een grote vlucht weg, maar Wellens en Arensman vertrouwde het niet en gingen er met twee vandoor. Even later kwam de Fransman Guillaume Martin aansluiten. De drie hielden stand tot het einde en op de laatste korte, maar steile klim zou onze landgenoot de sterkste zijn. Hij haalde het net voor Martin. Arensman moest tevreden zijn met de derde plaats. Naast de ritzege heeft Wellens ook de bergtrui beet. Achter de kopgroep eindigde leider Roglic op de vierde plaats en nam hij nog wat tijd op zijn concurrenten. Daniel Martin kwam nog ten val, maar de Ier leek wel verder te kunnen.