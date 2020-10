Is Evenepoel podiumkandidaat of potentiële winnaar van de Tour in 2021? Waag je nu al aan voorspelling!

Remco Evenepoel moet eerst weer helemaal op zijn oude koersniveau geraken na zijn val in de Ronde van Lombardije. Wel is het zo dat hij dit seizoen sowieso al de nodige indruk heeft gemaakt. Wanneer hij in 2021 start aan een grote ronde, zullen de verwachtingen sowieso hoog zijn.

In principe ging hij dit jaar de Giro rijden, maar dat plan valt dus in het water. Het is niet duidelijk of Evenepoel voor zijn debuut in een grote ronde in 2021 opnieuw op de Giro mikt of meteen voor de Tour gaat. Dat zal voornamelijk afhangen van de Olympische Spelen.

DERDE GROOTSTE KANDIDAAT

In elk geval kun je bij BETFIRST nu al een gokje wagen en de Tourwinnaar van 2021 voorspellen. En wat blijkt? De bookmaker ziet in Remco Evenepoel de derde grootste kandidaat op Tourwinst. Tadej Pogačar en Primož Roglič gaan Evenepoel vooraf. Logisch, want de twee Slovenen waren dit jaar nummers één en twee.

BETFIRST ziet Remco Evenepoel dus op het podium eindigen. Als je denkt dat Evenepoel echter in Parijs op het hoogste podium zal staan, is het de moeite waard om nu al een voorspelling te doen. Dat kan je HIER doen. Heb je het bij het juiste eind, dan krijg je zes maal je in zet terug.