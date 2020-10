Zoveel overwinningen bij Deceuninck-Quick.Step dat ze de tel kwijt zijn: Lefevere ziet er al één extra

Wat moet het toch heerlijk zijn om deel uit te maken van Deceuninck-Quick.Step. Altijd maar winnen, winnen, winnen. Het went ook niet en ze gaan altijd maar op zoek naar meer zeges. Wel niet evident om bij te blijven en het aantal overwinningen juist te hebben.

Vrijdag bezorgde Sam Bennett Deceuninck-Quick.Step de overwinning in de Ronde van Spanje. In het persbericht heeft de ploeg het over de 39ste zege van het seizoen. Patrick Lefevere heeft een andere, nog rooskleurigere rekening gemaakt. "Bam nummer veertig", liet de CEO van de wielerploeg op Twitter weten.

Ook laat de ploeg op Twitter weten dat het de 99ste overwinning in de geschiedenis van het team is in een grote ronde. Ook hier zit Patrick Lefevere weer aan één zege meer. "Zeker dat hij het geen honderd zijn?" Als ze de kaap van de honderd nu nog niet bereikt hebben, zal dat wel gauw genoeg het geval zijn.