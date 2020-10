Geen corona, maar opnieuw drie opgaves in Vuelta

In de Ronde van Spanje heeft nog niemand positief getest op het coronavirus. Maar toch geven er elke etappe wel enkele renners op. Zo ook zaterdag in de 5e etappe.

Ditmaal gaven 3 renners er de brui aan: Grega Bole van Bahrein-McLaren, Francisco Ventoso van CCC en Natnael Berhane van Cofidis.

Dat maakt dat de teller van opgaves in deze Vuelta nu al op 12 staat na 5 etappes. Eerder gaven onder meer Ilan Van Wilder en Thibaut Pinot ook al op.

Het is een zeer vreemde tendens in deze Vuelta, de vele opgaves. Zeker omdat er geen zware valpartijen geweest zijn de afgelopen dagen. Bij AG2R zijn ze met 8 gestart maar blijven ondertussen nog slechts 5 renners over.

Officieel wordt er niet veel gezegd over dde opgaves van de renners. Er zijn nog geen coronabesmettingen vastgesteld in het peloton, maar het staat vast dat er in de komende twee weken nog renners zullen volgen en de finish in Madrid niet gaan halen.

In de Ronde van Italië zijn 176 renners gestart waarvan er (hoogstwaarschijnlijk) 133 de wedstrijd zullen uitrijden. Maar daarbij zit bijvoorbeeld de opgave van de voltallige ploeg van Mitchelton-Scott en Jumbo-Visma vanwege een coronabesmetting.