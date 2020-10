HERBELEEF: Geoghegan Hart wint Giro met 39 seconden, sterke Campenaerts stuit op almachtige Ganna

De laatste dag van de Giro kondigde zich aan als de strijd tussen Geoghegan Hart en Hindley, die aan de afsluitende tijdrit begonnen in dezelfde seconde. Geoghegan Hart won de Giro nog met 39 seconden verschil. Zijn ploegmaat Ganna won de tijdrit, ook Campenaerts was sterk. Herbeleef het hieronder.

16U31: Hindley krijgt aan de finish nog 39 seconden aangesmeerd. Tao Geoghegan Hart wint de Giro! Hindley is tweede en Kelderman derde. Almeida eindigt vierde in de rangschikking. De ritzege in de tijdrit is voor de alweer ongenaakbare Ganna, die een halve minuut sneller is dan zijn naaste belagers. Met op kop een sterke Victor Campenaerts, die een mooie tweede plaats in de tijdrit overhoudt aan zijn prestatie.

16U27: De eindtijd van Tao Geoghegan Hart: 18 minuten en 14 seconden. Dat moet voldoende zijn om de Giro te winnen.

16U26: Nu bedraagt de kloof al 22 seconden tussen de twee! Als Geoghegan Hart recht blijft, is het voor hem! En dan wint Ineos dus toch nog de Giro, ondanks het uitvallen van Thomas al vroeg in de wedstrijd. Ook niet vergeten: daar komt nog een vierde ritzege voor Ganna bovenop.

16U22: De voorsprong van Hart op Hindley is al aangedikt tot tien seconden en we zijn niet eens halverwege. De logica lijkt gerespecteerd te zullen worden.

16U18: Tao Geoghegan Hart zou al vijf seconden uitlopen op Jai Hindley.

16U16: Almeida gaat zeker nog één positie stijgen in het klassement. Aan het tussenpunt heeft de Portugees van Deceuninck-Quick.Step de vierde plaats van Bilbao al beet.

16U12: Hindley is wel de man die van start gaat in de roze trui. Kan die hem vleugels geven?

16U09: Hart is vertrokken! Hij staat nu nog in dezelfde tijd als Hindley, maar is in principe de betere tijdrijder en moet het dus kunnen afmaken. De grote vraag is vooral: kan hij de druk aan?

16U06: Met Kelderman is de nummer drie uit deze Giro van het startpodium gereden. Tao Geoghegan Hart is de volgende!

16U00: Toch ook nog bij de les blijven voor die derde podiumplaats. Die is in principe voor Kelderman, maar je weet toch nooit wat er nog gebeurt. Bilbao en Almeida zijn de huidige nummer vier en vijf. Als Hindley de Giro niet wint, dreigt Sunweb achter te blijven met de tweede en de derde plek in het klassement.

15U35: Kan Rohan Dennis, de man die deze Giro mee op zijn kop zette, de tijd van Ganna bedreigen? Het antwoord is: neen. Aan het tussenpunt kreeg Dennis al 22 seconden aangesmeerd. Tussen Dennis en Campenaerts is het wel spannend. Ze eindigen in dezelfde seconde, maar Campenaerts is toch een tikkeltje rapper! Sowieso een knappe prestatie dus van onze landgenoot.

15U10: In Milaan maken ze zich op voor de aankomst van Filippo Ganna, de topfavoriet voor de dagzege. Daar komt ie aan... en hij klopt af op 17 minuten en 16 seconden! Daarmee is de Italiaan ook in deze tijdrit alweer onaantastbaar. Aan het tussenpunt was hij al een halve minuut sneller dan Campenaerts. Die laatste mag de hot seat verlaten.

14U35: Ook aan de aankomst zet Victor Campenaerts de beste tijd neer! Afwachten maar of toppers à la Ganna nu nog sneller gaan of dit echt wel een toptijd is.

14U30: Een individuele tijdrit van 15,7 kilometer met aankomst in Milaan is de laatste opdracht voor de renners in de Giro. Tot dusver zette Miles Scotson de beste tijd neer, zowel aan het tussenpunt als aan de finish. Victor Campenaerts is echter ook al vertrokken en klopt de tijd van Scotson aan het tussenpunt.