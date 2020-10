Giro: twee klassementstruien liggen vast, voor twee andere wordt nog gestreden

In de Giro staat de laatste rit op het programma maar nog niet alle truien zijn verdeeld. Er wordt nog voor twee truien gestreden in de afsluitende tijdrit.

Geef toe, zo'n tijdrit als laatste etappe heeft wel iets speciaal tegenover een criterium op de Champs-Elysées zoals in de Ronde van Frankrijk. Zeker wanneer het zo spannend is als nu.

Puntentrui

Maar dat betekent ook dat er niet meer gestreden wordt voor de paarse puntentrui (Maglia ciclamino). Er was deze Giro geen twijfel wie de beste sprinter van het peloton was. Arnaud Démare won elke schamele sprinterskans. Met vier ritoverwinningen heeft hij 233 punten in de stand, dat zijn er 49 meer dan Sagan. Joao Almeida staat daar op plaats 3, de Portugees van Deceuninck-Quick.Step heeft amper 101 punten.

Bergtrui

De blauwe bergtrui is al even in handen van de Portugees Ruben Guerreiro. 'De eend' van Education First won de negende etappe richting Roccaraso en veroverde daar de bergtrui.

In etappe 15 moest hij die blauwe trui echter afgeven aan Giovanni VIsconti. In etappe 17 (gewonnen door Ben O'Connor) veroverde de Portugees de trui terug. Voorgoed, want Visconti gaf er een dag later de brui aan. Hij startte niet in de loodzware etappe over de Stelvio.

Nog twee truien te verdelen

Dat de roze trui nog op het spel staat, hoeven we u niet te vertellen. Jai Hindley en Tao Geoghegah Hart starten in dezelfde tijd aan de afsluitende tijdrit richting Milaan. Maar beide renners doen ook nog mee voor de witte trui. Net zoals Pogacar in de Tour deed, zal de winnaar van de Ronde van Italië dus ook de jongerentrui mee naar huis nemen.