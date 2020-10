Hindley: "Ik ga de tijdrit van mijn leven rijden zondag"

De kansen van Jai Hindley om de Ronde van Italië te winnen worden niet fantastisch hoog ingeschat aangezien de tijdrijderskwaliteiten van concurrent Geoghegan Hart beter zijn. Maar Hindley geeft zich nog niet gewonnen.

De Australiër van Team Sunweb start in de roze leiderstrui. Dat geeft natuurlijk altijd een beetje extra kracht op uit te putten.

Na 3334,2 kilometer koers wordt de Giro beslist in de afsluitende tijdrit in MIlaan. "Tao heeft bewezen dat hij goed tegen de klok kan rijden, maar het is de laatste dag van een grote ronde die drie weken geduurd heeft. Je weet nooit hoe de benen zullen aanvoelen wanneer je wakker wordt zondag", vertelt hij.

"Dat is de schoonheid van de Ronde van Italië, het is zo'n prachtige koers. Ik zal er alleszins alles aan doen zondag om de Giro te winnen. Ik zal de tijdrit van mijn leven rijden. Of Hart nu beter doet of niet, ik kan enkel naar mezelf kijken zondag. Er zal ongetwijfeld een waardige winnaar zijn zondagavond", besluit Jai Hindley.