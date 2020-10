Ook bij Sunweb waren ze verbaasd dat Kelderman zo vroeg moest lossen

Bij Team Sunweb hoopten ze dat Wilco Kelderman zaterdag iets langer in het spoor van Hindley en Geoghegan Hart had kunnen blijven. De leiderstrui blijft wel binnen de ploeg, maar ze verliezen toch een enorme troef.

Kelderman kwam als 8e over de finish zaterdag en verloor 1'35" op Hindley en Hart. Daardoor staat hij op meer dan anderhalve minuut in het algemene klassement en lijkt hij dus uitgeschakeld voor de eindoverwinning. Anderhalve minuut goedmaken in een tijdrit van 15 km lijkt schier onmogelijk.

"We waren wa verrast dat Wilco zo vroeg moest afhaken, maar ik had wel verwacht dat de koers zou ontploffen op de tweede beklimming van de Sestrière", klinkt het bij Sunweb-ploegleider Luka Roberts bij de NOS. "Hij zat uiteindelijk bij de andere klassementsrenners en heeft een goede etappe gereden."

"Wilco had een mooie voorsprong maar Ineos was enorm sterk. Hindley moest vooraan wel meegaan met Hart en Dennis", verklaart Roberts de tactiek. "Nu heeft hij de roze trui maar het wordt heel spannend. Ik ben niet ongerust want we hebben al een fantastische Giro gehad", wuift hij de zorgen weg.