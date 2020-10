Adam Hansen heeft zijn laatste grote ronde gereden en neemt afscheid van het wielrennen

Nu de Giro erop zit, stopt Adam Hansen met wielrennen. De 39-jarige Australiër, die 10 jaar voor Lotto-Soudal heeft gereden, blijft echter in de sportwereld, want hij zal nu met een carrière in de triatlon beginnen.

Adam Hansen was een sterke renner. Zo heeft hij 20 grote rondes op rij gereden en hielp hij zijn ploeg aan 28 zeges in deze grote rondes. De Australiër kon ook zelf 2 ritten winnen.

10 years @Lotto_Soudal. Completed 20 consecutive GT's and helped his team to 28 ‼️ stage wins in Tour, Giro & Vuelta, incl. 2 of his own. That's a lot of champagne! 🍾

Thank you @HansenAdam for the never-ending support. All the luck with you new #ironman career. Cheers, mate! pic.twitter.com/gdzzRSxY9n