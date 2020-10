Drie keer prijs voor Hart en driemaal top drie voor De Gendt: overzicht van de balans na Giro 2020

Wie gaat nu met wat naar huis aan het eind van de Giro? Tao Geoghegan Hart is de eindwinnaar, zoveel is duidelijk. De Brit hoeft het evenwel niet met één prijs te stellen. Goed om na afloop van deze Ronde van Italië alles eens op een rijtje te zetten.

Roze trui: Tao Geoghegan Hart

De eindwinnaar van deze Giro luistert dus naar de naam Tao Geoghegan Hart. Hij wint de Giro met een voorsprong van 39 seconden op Jai Hindley, exact de marge die hij bij mekaar reed in de afsluitende tijdrit. Wilco Kelderman is derde op 1'29" van de winnaar, die in de gekende roze trui naar huis gaat.

Paarse trui: Arnaud Démare

De puntentrui is voor de absolute sprintkoning van de Giro: Arnaud Démare. Liefst vier keer spurtte de Fransman naar een ritzege, vaak met overmacht. Daardoor bleef hij in het puntenklassement Peter Sagan en João Almeida voor.

Blauwe trui: Ruben Guerreiro

De winnaar van het bergklassement mag in de Giro de blauwe trui mee naar huis doen. Dat is de Portugees Ruben Guerreiro. Geoghegan Hart eindigt in dit klassement nog op een tweede plaats. Een verdienstelijke derde is Thomas De Gendt.

Witte trui: Tao Geoghegan Hart

Hij kan zijn witte trui moeilijk over zijn roze trui aantrekken, maar Tao Geoghegan Hart is wel degelijk ook de beste jongere in het klassement. Dat is automatisch het geval na zijn eindwinst. Geoghegan Hart is 25 en kwam dus nog in aanmerking voor het jongerenklassement.

L’élève et le maîtreDe student en de leraar @DeGendtThomas pic.twitter.com/aGEsdOcFm4 — Pellaud Simon (@PellaudSimon) October 25, 2020

Sprintklassement: Simon Pellaud

Naast het puntenklassement maken ze in de Giro ook een apart klassement op van de tussensprints. Ook een aanvaller kan dat natuurlijk winnen en dat is het geval met de winst in dit klassement van de Zwitser Simon Pellaud. Hij verzamelde 22 punten meer dan Thomas De Gendt.

Strijdlust: Thomas De Gendt

De Gendt gaat op zijn beurt ook met een prijs naar huis, want hij was de meest aanvalslustige renner in dit Giropeloton. Pellaud moest op dat vlak niet veel onder doen, maar mooi voor De Gendt dat hij er ook iets aan overhoudt.

Beste ploeg: Ineos Grenadiers

Tao Geoghegan Hart maakt naast zijn twee individuele prijzen ook deel uit van de beste ploeg, namelijk Ineos Grenadiers. Dat eindigde in het ploegenklassement ruim 22 minuten voor Deceuninck-Quick.Step