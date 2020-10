Had Remco Evenepoel de Giro kunnen winnen? "Iedereen weet wat hij kan in een tijdrit en in de bergen"

De Giro is voorbij en er waren toch heel wat verrassingen. Tao Geoghegan Hart zorgde misschien wel voor de grootste verrassing, want de Brit van Team Ineos Grenadiers was goed voor eindwinst.

Tao Geoghegan Hart is dus de eindwinnaar, maar wat als Remco Evenepoel aanwezig was geweest? "Iedereen weet wat Evenepoel kan in de tijdrit en bergop. Je kan niet anders zeggen dan dat het een uitgelezen kans was voor hem om de Giro te winnen", vertelde Iljo Keisse, de ploegmaat van Remco Evenepoel, in een interview bij Sporza.

Toch was de Giro ook zonder Eveneploeg een succes voor Deceuninck–Quick-Step. Met Almeida (4de plaats), Masnada (9de plaats) en Knox (14de plaats) hadden ze drie renners in de top 15 van het algemeen klassement. "Het was een sterke prestatie van de ploeg. Het was zeker een succes", aldus Keisse.