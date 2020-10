Leiderstrui voor Richard Carapaz lang geen toeval na week Vuelta

Richard Carapaz heeft net als het hele Vueltapeloton al ferm afgezien. Maar hij staat er wel het beste voor, moet hij dan maar denken. De Vuelta is toe aan zijn zevende dag, een rustdag, en het mag niet verbazen dat Carapaz na een week aan de leiding staat.

Het oorspronkelijke plan van Carapaz was om op te bouwen richting de Giro om daar zijn titel te verdedigen. Plots moest hij mee naar de Tour, maar dat was wel wat vroeg om al over de topvorm te beschikken. Carapaz kwam er wel helemaal door in de derde week en kon na de opgave van Bernal zelf schitteren. De Ecuadoriaan pakte net naast de bergtrui, maar hielp Kwiatkowski mee aan een ritzege.

Het is logisch dat Carapaz de stijgende lijn doortrekt en nu in de Vuelta op de afspraak is. Door het hertekende parcours doken we meteen de bergen in en bleek zo meteen wie over goede papieren beschikte in het klassement. Hoewel nog enkele andere renners zoals Martin en Mas zich ook in de debatten mengen, was het toch al snel kijken naar een duel Carapaz-Roglič.

GRETIG AANVALLEN PAREREN

In de openingsetappe naar Arrate bleek al hoe Carapaz heel erg gretig op elke aanval antwoordde. Ook de volgende dagen straalde de kopman van Ineos heel wat macht uit wanneer hij eens doortrok. Na drie ritten helde de balans over in het voordeel van Roglič, afgaande hoe het er in het klassement op dat moment uitzag.

Daar zijn enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Carapaz heeft niet de explosiviteit van Roglič, die aan het einde van een zware bergrit nog met een stevig sprintje kan uitpakken. Hierdoor kan de Sloveen vooral door middel van bonificatieseconden en misschien nog wat beperkte winst tijd nemen, maar het is niet dat de renner van Jumbo-Visma op de beklimmingen echt wegrijdt.

TIJDSVERSCHIL DOOR REGENVEST?

Carapaz was in de eerste vijf ritten minstens even goed en sloeg in de zesde rit wel een kloof bergop. Roglič wijtte het aan problemen met zijn regenvest dat hij achterop geraakte, maar het verschil met het groepje van zijn grootste belager liep vooral nog op, zij het lichtjes. Het is moeilijk om ons van de indruk te ontdoen dat Carapaz op Formigal gewoon beter was.

Afwachten maar hoe de waardeverhoudingen zullen evolueren in de loop van deze Vuelta. Het is nog vroeg. Wel dient Roglič er rekening mee te houden dat hij weinig tijdritkilometers heeft om eventueel tijd goed te maken. Een kleine 21. Dat is dan nog in een klimtijdrit. Bergen genoeg nog in de komende twee weken om het verschil te maken, dat wel.