Vuelta-ritwinnaar doet perfecte plannetje uit de doeken na zege in de regen: "Ik wil mijn broer bedanken, die fenomenaal was"

Het parcours, de regen en de kou maakten van de zesde etappe in de Vuelta een helse rit. Als je als winnaar over de streep komt, vind je dat natuurlijk allemaal een pak minder erg. Grote vreugde dus bij Ion Izagirre. Samen met zijn broer Gorka pakte hij het tactisch fantastisch aan.

Op de weersomstandigheden was de uiteindelijke ritwinnaar alleszins voorbereid. "We wisten dat het slecht weer ging zijn. We zijn in de Pyreneeën en hier brengt de regen altijd koude met zich mee. Ik ging met Gorka in de ontsnapping. Door zijn aanval kon ik in de achtervolgende groep gewoon op het wiel blijven en energie sparen voor de finale", legde Ion Izagirre uit hoe ze zich in de ideale positie nestelden.

Het was een lastige weg naar de top

Dan was het natuurlijk nog aan hem zelf om sterk uit te pakken en het af te werken. "Ik viel aan op het steilste stuk van de slotklim en sloeg een kloof. Het was een lastige weg naar de top, maar ik ben er toch in geslaagd om voorop te blijven. Ik wil mijn broer Gorka, die fenomenaal was, bedanken."

Broederliefde die leidt tot een overwinning in de koers: prachtig. Voor Ion Izagirre is dit ook schitterend, want hij heeft ook al de andere kant van de medaille meegemaakt. Recent nog in de Tour. "Na mijn val in de Ronde van Frankrijk ben ik goed hersteld en ik ben blij dat ik naar de Vuelta gekomen ben."