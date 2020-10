📷 Met dit kunststukje rijdt Chris Froome de Vuelta, mooier dan de eenden van EF Education First?

Op de rustdag kondigde Froome aan dat hij het standaard Pinarello-model van Ineos links laat liggen en de rest van de Vuelta zal uitrijden op zijn nieuwe fiets.

Die fiets heeft een pop art design en is gemaakt door de Braziliaanse pop artist Romero Britto. Hij bevat blauw, paars, groen, geel en oranje kleuren verdeeld over het frame.

Na de Vuelta zal de fiets geveild worden ten voordele van Best Buddies International. Dat is een non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met een mentale handicap zoals het syndroom van Down en autisme.

Riding this one of a kind masterpiece created by @brittopopart and @Pinarello_com today. It will go up for auction later this year to benefit @bestbuddies

I will definitely be bidding for it myself 😂 pic.twitter.com/lfm0UbFh90