🎥 Sunweb geeft inkijk in beslissende week en controversiële beslissing: "Ik kan Jai Hindley niet volgen"

Er is al veel te doen geweest over de tactiek van Sunweb, dat met Wilco Kelderman en Jai Hindley twee kandidaat-winnaars had in de laatste week van de Giro. Uiteindelijk eindigden Hindley en Kelderman respectievelijk als nummers 2 en 3.

Allebei droegen ze ook kort de leiderstrui. Kelderman wist die trui als eerste te veroveren, maar verloor op die bewuste dag wel veel tijd. Wat velen verbaasde is dat Hindley toen niet wachtte op Kelderman, die er die ochtend nog veel beter voor stond. Uit een filmpje van Sunweb blijkt dat Kelderman zelf aangaf de mindere van de twee te zijn bergop aan het eind van de Giro. "Ik kan Jai niet volgen", zei de Nederlander tegen de mannen in de volgwagen. Die gaven Hindley vervolgens de instructies om op het wiel van Tao Geoghegan Hart te blijven. Hindley legde Hart erop in de sprint en won de etappe. Zo ging Kelderman aan de leiding in het klassement, maar met slechts iets meer dan een tiental seconden voor op Hindley en Geoghegan Hart. Kelderman kraakte in de volgende bergrit en Hindley kon ook geen tijd meer pakken op Geoghegan Hart, waarna de Brit het afmaakte in de tijdrit naar Milaan.