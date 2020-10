Vuelta etappe 7: opnieuw een etappe voor vluchters daags na rustdag. Tim Wellens voor de bergpunten?

In Spanje moet het peloton opnieuw op pad na de rustdag van maandag. Ook de tweede week belooft een zware klimweek te worden, maar eerst krijgen de renners nog een rasechte vluchtersetappe voorgeschoteld.

Het programma van de dag is redelijk kort, zo'n 160 kilometer. De renners vertrekken in Vittoria-Gasteiz richting Villanueva de Valdegovia. Onderweg ligt een klim van eerste categorie die ze tweemaal moeten beklimmen.

Tim Wellens

Die klim is de Puerto de Orduna. Een col van bijna 8 km aan 7,6% gemiddeld. Nagenoeg de hele klim heeft een rood profiel, behalve de laatste halve kilometer die wat vlakker is. Op de top liggen telkens 15 punten, misschien kan Wellens hier zijn kloof op Carapaz wat uitdiepen?

In de tweede week kunnen er ook zaterdag en zondag veel punten gesprokkeld worden voor het bergklassement. Dinsdag meegaan in de ontsnapping zal ervoor zorgen dat hij tegen het weekend gerecupereerd is en nog een keertje kan meeglippen.

Parcours

Vanop de top van die Puerto de Orduna is het na de tweede beklimming net geen 20 kilometer. Na de afdaling nog 15 kilometer. Het lijkt vast te staan dat een vluchter hier de ritzege zal wegkapen. Maar doet hij dat na een solo ontsnapping van 20 kilometer of gaan ze sprinten met een groepje?

Favorieten

We verwachten ook enkele Astana-renners in de vlucht van de dag. Een van de Izagirres (of allebei?), Aranburu, Fraille... Bij Quick-Step kunnen ze Cattaneo of Bagioli meesturen. Buiten Ineos en Jumbo-Visma zullen er alleszins veel gegadigden zijn.