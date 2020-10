Wint Carapaz jaar na Giro nu ook Vuelta? "Gaan trui verdedigen"

Een opmerkelijk fenomeen dit jaar: er worden zeer weinig cadeautjes uitgedeeld als het gaat over leiderstruien. Ook in de Vuelta zet die trend zich door want na 6 dagen Vuelta is de leiderstrui nu in handen van favoriet Carapaz die hem afsnoepte van de andere favoriet Primoz Roglic.

Normaal gezien laat het peloton de vroege vlucht wel eens begaan waardoor een vluchter de leidersrui overneemt. Vroeg aan de leiding komen in een grote ronde, brengt natuurlijk een bepaalde druk met zich mee. In de Vuelta schuwen ze die druk alleszins niet. Na 5 etappes rode trui voor Roglic, is de leidersplaats daags voor de rustdag van schouders veranderd naar Richard Carapaz. De Ecuadoriaan van Ineos profiteerde van een minder moment van Roglic, die een probleem zou hebben met zijn regenjasje. "Er is nog een lange weg te gaan, maar we zullen proberen om de trui te behouden. Dat we hem nu pakken, is echt een beloning voor de ploeg. Ik zag dat meerdere ploegen een zware wedstrijd wilden. Meerdere renners probeerden te versenellen uit de favorietengroep. Uiteindelijk deed ik dat op het juiste moment", klinkt het bij Carapaz.