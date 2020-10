Wordt Giro-start in Hongarije opnieuw uitgesteld? "Ik denk niet dat corona opgelost zal zijn"

De Giro van dit jaar moest normaal gezien starten in Boedapest om dan na enkele etappes Italië in te trekken. Het coronavirus dacht daar anders over en zorgde ervoor dat de grote ronde nagenoeg volledig in Italië werd verreden.

La Grande Partenza van dit jaar was op het eiland Sicilië waar het peloton 44 etappes reed vor ze richting het Italiaanse vasteland trokken. Maar de Giro-organisatie is niet vergeten dat ze volgend jaar normaal gezien Boedapest aandoen als startplaats aangezien dat dit jaar niet kon doorgaan. Al denkt grote baas Vegni daar momenteel anders over. "We hebben al een idee over het traject, maar een start in Boedapest zal lastig worden. Ik denk niet dat we van corona verlost zullen zijn tegen de Giro van 2021 dus werken we toe naar een Giro met alle 21 etappes in Italië. De Grande Partenza opnieuw in Italië houden is een reële optie", klinkt het bij de Italiaanse RAI.