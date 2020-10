Wout van Aert selecteert het voor hem belangrijkste truitje van het wielerjaar 2020

Nu het wegseizoen afgelopen is voor Wout van Aert heeft hij tijd voor andere dingen. Al zijn aandacht schenken aan de baby die op komst is bijvoorbeeld. Maar ook: het wielertruitje selecteren dat voor hem dit jaar de meeste waarde had.

Op Instagram is te zien hoe Wout van Aert langs verschillende truitjes stapt die hij dit jaar gedragen heeft. "Ik heb deze ochtend in onze kelder doorgebracht. Het lijkt erop dat 2020 een goed jaar was voor mijn verzameling wielertruitjes", schrijft Van Aert erbij.

KRAWATENCROSS

Op het einde blijft hij stilstaan bij wel een heel speciaal shirt. "Het belangrijkste truitje nog vergeten: Krawatencross Lille, 8-02-2022." Die veldrit van begin februari had een bijzonder emotionele waarde voor Wout van Aert.

Van Aert wist op de Lilse Bergen immers te winnen, voor Quinten Hermans en Toon Aerts. Het was zijn eerste overwinning sinds hij in de Ronde van Frankrijk in 2019 ten val gekomen was, waarna een lange revalidatie volgde.