Astana maakt werk van volgend seizoen: 'Broertjes Izagirre verlengen contract"

Er zijn weinig duo's zo onafscheidelijk in het wielrennen als de broertjes Ion en Gorka Izagirre. Ze gaan zelfs samen mee in de ontsnapping, afgelopen zondag won jonge broer Ion nog een etappe in de Vuelta met zijn broer mee in de vlucht. Nu zouden ze samen hun contract verlengd hebben bij Astana.

Gorka Izagirre kwam in 2010 in het WorldTour-peloton bij het toenmalige Euskaltel Euskadi. Vanaf 2014 reed hij voor Movistar om in 2018 naar Bahrain-Merida te gaan voor een jaartje. Ondertussen zit hij al twee jaar bij de Kazachse ploeg. Ion begon in 2011 voor Euskaltel te rijden en ging ook in 2014 naar Movistar. Hij trok echter een jaartje eerder naar Bahrain, in 2017 al. Maar net als Gorka reed hij de afgelopen twee jaar voor Astana. Het lijkt een beetje op de Yates-broers die ook zo onafscheidelijk zijn, al trekt Adam volgend seizoen wel naar Ineos. Het Spaanse Noticias de Gipuzkoa meldt dat beide renners hun contract zullen verlengen bij Team Astana. De twee Spanjaarden zijn uitstekende vluchters die allebei al etappes hebben gewonnen in grote rondes, vooral als het parcours wat lastiger is.