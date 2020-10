Thomas De Gendt praat liever niet te negatief over Giro-organisatie: "Ik wil die bergtrui nog"

Thomas De Gendt was tijdens de Ronde van Italië bij de eerste renners om aan te kaarten dat hij zich niet veilig voelde in Italië. Dat kwam hem op wat kwade blikken te staan van Giro-organisator Vegni en enkele dagen later trok De Gendt zijn woorden terug.

Misschien was dat wel goed gezien, want Vegni is op oorlogspad. Na de staking van de renners en het inkorten van de 19e etappe, wil de organisator sancties ondernemen tegen Jumbo-Visma en EF Pro Cycling.

"Ik moet ook opletten", zegt de Gendt bij de voorstelling van zijn boek 'solo' voor de microfoon van Sporza. "Ik heb toen niet gezegd dat ik wil dat de Giro stopt maar wel door te zeggen dat ik er zo over dacht en ik mijn Giro wou stoppen. Maar ik wil nog naar de Giro en er zeker nog welkom zijn", klinkt het.

Want, de vluchterskoning heeft nog een groot doel te behalen in de Ronde van Italië: "Ik wil die bertui nog. Als ik die al had gehad, kon ik mijn gedacht zeggen. Maar nu ga ik nog even wachten", lacht hij.

Zijn partner in crime Tim Wellens is er al wel in geslaagd om de bergtrui te dragen in elke grote ronde. Maar De Gendt is er in de Vuelta ook al in geslaagd om de trui effectief mee naar huis te nemen na drie weken koers.