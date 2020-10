Vuelta Live update: één Belg mee in de ontsnapping

In de Ronde van Spanje zijn de renners begonnen aan de achtste etappe. Een lastige rit met aankomst na en klim van 11,3 kilometer. Hieronder vindt u een update van het eerste wedstrijduur.

De eerste renners die proberen aan te vallen zijn Callum Scotsen en Jesus Ezuerra, maar het peloton laat hen niet begaan. Er zijn veel andere renners ook geïnteresseerd om in de vlucht van de dag te zitten.

Onder die geïnteresseerden zitten met Tosh Van der Sande en Stan Dewulf twee Belgen. Ook Madrazo, Robert Stannard, Dyball, Rui Costa en Rémi Cavagna vallen aan. Uiteindelijk valt Tosh Van der Sande af vooraan en komt Julien Simon erbij waardoor de vlucht met 7 renners én een Belg vertrokken is.

Rui Costa is de best gerangschikte renner in het klassement. De Portugese ex-wereldkampioen staat op bijna 24 minuten van rode trui Carapaz.

Dewulf rijdt volgend jaar voor AG2R-Citroën maar rijdt zich in deze Vuelta nog even in de kijker voor Lotto-Soudal. De 22-jarige renner won in het verleden Parijs-Roubaix voor beloften dus lijkt een renner die we in de toekomst voora lin het voorjaar aan het werk zullen zien.