Geraint Thomas geeft toe: "Ik vond het moeilijk om elke dag naar de Giro te kijken"

Geraint Thomas werd voor de Giro gezien als de grote favoriet om het algemeen klassement te winnen, maar door een valpartij was het uiteindelijk zijn ploegmaat Tao Geoghegan Hart die de kopman werd en ook de Giro kon winnen.

Geraint Thomas was blij voor Geoghegan Hart . "Het is een jonge renner met enorm veel potentieel. Hij was er om mij te helpen, maar om dat ik weg viel was het een uitgelezen kans voor hem om zich te tonen. Het was mooi voor hem dat hij het zo kon afmaken", aldus Thomas bij BBC Radio Wales.

Toch vond Thomas het zelf moeilijk om elke dag naar de Giro te kijken. "Ik vond het moeilijk... Als ik eerlijk moet zijn heb ik niet elke rit live op televisie gevolgd, maar ik ben blij voor de ploeg", vertelde de klassementsrenner van Team Ineos Grenadiers.