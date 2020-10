Ook in het veldrijden zorgt het coronavirus voor problemen: Azencross zal dit jaar niet doorgaan

Het coronavirus heeft opnieuw toegeslagen in het veldrijden. De Azencross in Loenhout zal dit jaar namelijk niet doorgaan. De cross stond in december op het programma, maar het wordt vervangen door de veldrit in Herentals.

