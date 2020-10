Ploeg van Jens Keukeleire geeft renners die inleverden een nieuw contract

Ook de ploeg van Jens Keukeleire vroeg zijn renners toen eerder dit jaar de koers kwam stil te liggen om in te leveren. Zoals verschillende teams die vraag stelden aan renners en ander personeel. EF Pro Cycling laat diegenen die zich hiertoe bereid toonden niet vallen.

Jonathan Vaughters, de teammanager van EF Pro Cycling, heeft aan Cyclingnews bevestigd dat renners die eerder hebben ingeleverd sowieso een nieuw contract kunnen tekenen bij de ploeg. Vaughters vond dit het juiste om te doen voor diegenen die hielpen om de ploeg het volgende seizoen te laten halen.

OPLUCHTING

Voor heel wat renners zal dit een zucht van opluchting betekenen. Zo komen ze volgend seizoen al niet zonder ploeg te zitten. Jens Keukeleire is één van de renners wiens contract bij EF Pro Cycling afloopt. Uitkijken maar of hij in 2021 nog bij hetzelfde team actief zal zijn.

Voor Sep Vanmarcke zal dat sowieso niet meer het geval zijn. Vanmarcke verlaat EF Pro Cycling na vier jaar en heeft een driejarig contract getekend bij Israel Start-Up Nation.