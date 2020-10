POLL: is de declassering van Sam Bennett terecht?

Via de Vuelta kan u de beelden van de laatste kilometer nog eens bekijken. De bewuste fase begint rond de achttiende seconde van het filmpje. Wat vindt u van de declassering van Bennett? Laat het weten in onze poll.

Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta20



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @Ackes171 gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Pascal Ackermann's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lJDcypWmZI