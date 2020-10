Voorlopig geen enkele U23-cross meer voor Thibau Nys: "Maakt het heel zwaar" en "Moet hier sterker uitkomen"

Thibau Nys had zich zijn eerste jaar als belofte wel anders voorgesteld. Af en toe met de elite meerijden, ja, dat wel. Door de aangescherpte coronamaatregelen zal dat nu de hele tijd moeten. Van aparte U23-crossen of B-veldritten is even geen sprake meer.

Thibau Nys bespreekt de situatie onder meer in Het Laatste Nieuws. "Zonder exclusieve U23-crossen is het moeilijk UCI-punten sprokkelen, opklimmen in de wereldranking en dus een betere startpositie vererven. Dat maakt het heel zwaar tussen de profs. Bij momenten zelfs demotiverend", geeft Nys toe. Het heeft dus zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Hier moet Nys toch ook een heel pak van leren. "Elk weekend knokken tegen de wereldtop, van de eerste tot de laatste minuut vechten voor je plaats, puur overleven: ik moet hier gewoon sterker uitkomen." TIJDSKLASSEMENT X2O TROFEE In de X2O Badkamers Trofee komt er wel een apart tijdsklassement voor de beloften. Een opsteker voor Nys en al zijn generatiegenoten. "Zo kunnen we ons toch eens met elkaar meten. En de onderlinge waardeverhoudingen blootleggen. Daar zijn we met z'n allen op gebrand."