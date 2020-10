Neoprof Deceuninck-Quick.Step doet nu ook in de WorldTour mee voor de prijzen: "Hier put ik veel vertrouwen uit"

Bij Deceuninck-Quick.Step moesten ze een andere kaart trekken dan ze oorspronkelijk misschien gedacht hadden in Suances. Sam Bennett was er al niet meer bij, alles op Andrea Bagioli dan maar. Die ontgoochelde niet en sleepte een mooie derde plaats uit de brand.

Door het oplopen van de slotkilometers was Bagioli sowieso ook wel één van de renners om in de gaten te houden. "In de laatste twee kilometers was het een kwestie van positionering en timing", wist de Italiaan. "De jongens deden het uitstekend. Zdeněk Štybar en Michael Mørkøv brachten me in een goede positie aan de voet van het klimmetje."

Ik hou van dit soort aankomsten

Bagioli wilde vooral ook niet te vroeg aangaan. "Ik bleef alert en wachtte mijn moment af, vooraleer te versnellen met 200 meter te gaan. Ik hou van dit soort aankomsten en ben heel blij met mijn eerste top drie ooit in een WorldTour-koers." Bagioli onderstreepte eerder dit jaar al zijn talent met twee ritzeges in rittenkoersen.

Dit is weer een stapje hogerop voor de jonge kerel van 21. "Ik put hier veel vertrouwen uit en hopelijk behalen we nog enkele sterke uitslagen", besluit Bagioli.