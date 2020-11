Carapaz opnieuw in rode trui en blij met aanpak op Angliru: "Dat bezorgde me voordeel van tien seconden"

Richard Carapaz had al eens de Angliru opgereden. Heeft dat er ook mee voor gezorgd dat hij daar beter voor de dag kwam dan Primož Roglič? Het blijft wel een secondespel in de Vuelta. Aangezien ze allebei in dezelfde seconde stonden, was elk verschil voldoende om de leiderstrui te veroveren.

In de eerste plaats was het een rit waar velen in het peloton voor bevreesd waren. "We hadden al veel energie verspeeld en het was weer een heel zware etappe", vertelde Carapaz achteraf. Tussen de toppers en de rest werd er op de Angliru met minuten gegoocheld. "De beklimming zorgde op natuurlijke wijze voor een schifting. Ik herinnerde 'm van 2017, het was ongelooflijk."

Het liefst had Carapaz natuurlijk een gooi kunnen doen naar de ritzege. "Ik heb het geprobeerd, Mas en Carthy gingen er ook voor. Ik bleef mijn snelheid aanhouden en dat bezorgde mee een voordeel van tien seconden op Roglič . Dat is geweldig voor ons. We gaan naar de tijdrit met het idee om alles te geven en de trui te verdedigen."

Ik ben blij opnieuw de rode trui te kunnen dragen

Carapaz staat inderdaad opnieuw aan de leiding in de Vuelta en daar hoort ook La Roja bij. "Ik ben heel blij om opnieuw de rode trui te kunnen dragen. Het is goed voor mij en voor de ploeg."