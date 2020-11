Marc Soler grijpt naast tweede etappewinst in Vuelta: "Ik ben wat boos"

Marc Soler kwam zaterdag tekort om zijn tweede ritzege van deze Vuelta te pakken. Een tweede plaats is ook niet slecht, maar de Spanjaard reageerde achteraf toch wat gefrustreerd.

"Ik was al wat moe toen de sprint nog maar moest beginnen. In de laatste kilometer moest ik war rustiger blijven want ik heb het Gaudu nooit echt lastig kunnen maken. Daarom ben ik wat boos op mezelf, ik was wat te gehaast", reageert de renner van Movistar.

Maar helemaal ontevreden is hij niet Want in het algemene klassement springt Soler naar plaats 6. "Dat is heel goed. Daarnaast heeft Nelson Oliveira fantastisch werk gelefd in de kopgroep waardoor we voorop bleven, ik ben hem erg dankbaar", klinkt het bij Soler.