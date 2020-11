OFFICIEEL: Geen seizoensopener in Australië, Tour Down Under afgelast

Na enkele weken van twijfel is het nu dan toch officieel: de Tour Down Under van 2021 wordt geschrapt. Ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race zal niet doorgaan.

Het wielerseizoen 2020 is nog niet helemaal afgerond maar toch zijn de eerste afgelastingen van 2021 er al. Vooral het reizen van Europa naar Australië zou een struikelblok zijn met de coronamaatregelen. Reizigers die het land binnenkomen moeten eerst veertiend dagen in quarantaine gaan, wat voor de wielrenners niet altijd mogeilijk is.

De Tour Down Under is de eerste WorldTour-koers op de kalender eind januari. In januari is het volop zomer in Australië waardoor de renners in zeer warme temperaturen kunnen koersen. De organisatie hoopt om in 2022 wel een koers te organiseren. "We verzekeren dat het evenement zal terugkeren op de kalender in 2022", klinkt het.

Vorig jaar werd de ronde gewonnen door Richie Porte. Recordwinnaar is Simon Gerrans, hij was al 4x de eindlaureaat.