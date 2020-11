Lefevere zweert voorlopig bij die ene combinatie voor Evenepoel in 2021: "Bijna automatisch"

Gaat Remco Evenepoel in 2021 de Tour rijden? Lefevere moet de knoop nog doorhakken, maar is langs één kant ook heel erg duidelijk. Als de Olympische Spelen doorgaan, zal dat niet het geval zijn. Alles valt of staat dus met Tokio.

Als de Olympische Spelen doorgaan in 2021, is het meteen helder. "Dan combineert Remco bijna automatisch de Giro met de Spelen", stelt Lefevere in HLN. Tour én Spelen, dat gaat niet. "De Spelen beginnen zes dagen na de Tour, dat is geen ideale combinatie."

Moesten de Spelen niet doorgaan, dan zit Tour-deelname er wel in. Want het parcours biedt wel mogelijkheden. "Twee tijdritten maken de Tour voor Remco aantrekkelijk. Iedereen kent de kwaliteiten van Remco als tijdrijder. Hij heeft de beste tijdrijders in de wereld al geklopt. We moeten nu alleen nog wachten op het parcours van de Giro."

Lefevere hoopt vooral om Evenepoel snel weer in een wedstrijd aan het werk te zien, zodat zijn gedrevenheid geen deuk krijgt door corona. "Het begint al slecht. De Tour Down Under is geschrapt en van de Ronde van Colombia hebben we nog niets gehoord. Remco is jong en heel ongeduldig. Het is voor hem te hopen dat hij snel weer kan koersen."