"Terug de bossen in": Wout van Aert alweer op crosstraining

Wout van Aert heeft zichzelf na het wegseizoen maar eventjes rust gegund. Nu is het weer 'back to business' en die business is in de winter het veldrijden. Daar is ook specifieke training voor nodig en daar is Van Aert alvast mee begonnen.

Wout van Aert maakt dit veldritseizoen zijn debuut op 28 november in Kortrijk. In de volgende weken moet hij zich daar dus op voorbereiden. Dat doet Van Aert ook. "Terug de bossen in", schrijft Van Aert bij de gegevens van zijn trainingstochtje op Strava. Daar valt op af te lezen dat hij gaan trainen is in Lichtaart en alvast enkele persoonlijke records heeft weten te noteren. Het was in totaal een fietsrit van 28,73 kilometer. De komende weken zal Van Aert zeker de crosstrainingen nog gaan opdrijven.