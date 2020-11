Eén van de favorieten voor de ritzege moest tevreden zijn met een achtste plaats: "Het was een indrukwekkende beklimming"

Geen tijdritoverwinning voor Rémi Cavagna. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step eindigde in de 13de etappe op een achtste plaats. Zelf had hij op meer gehoopt, want net na zijn tijdrit vertelde hij dat hij teleurgesteld ging zijn als iemand nog sneller zou rijden.

Rémi Cavagna was even de leider na zijn tijdrit in de 13de etappe. De renner gaf dan al een interview. "Ik zou teleurgesteld zijn als iemand nog beter zou doen", staat te lezen bij Wielerflits. Uiteindelijk moest Cavagna dus tevreden zijn met een achtste plaats en ging de overwinning naar Roglic.

Cavagna was onder de indruk van de beklimming in deze tijdrit. "Het was vreemd, maar wel spectaculair. Het was een indrukwekkende bekimming", legde de renner van Deceuninck–Quick-Step uit.