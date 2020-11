Geen Tour Down Under, maar andere koers in Australië gaat wel door

Toch nog een lichtpuntje voor de Australische wielerfans. Want na de afgelasting van onder andere de Tour Down Under en de Herald Sun Tour, zal er een koers wel doorgaan.

Een week later dan gepland, van 3 tot 7 februari, zullen de Australische kampioenschappen gereden worden. Die kampioenschappen zullen plaatsvinden in Ballarat, Victoria zoals elk jaar. "De Australische wielerfederatie werkt samen met de instanties om de kampioenschappen zo COVID-veilig te laten verlopen. Na zo'n uitdagend jaar zijn we blij dat we de Nationale Kampioenschappen kunnen organiseren", klinkt het in een persbericht. De tijdritten zullen op woensdag 3 februari gereden worden, de wegrace voor de mannen op zondag 7 februari. Vorig jaar was Cameron Meyer de verrassende winnaar van het Australische kampioenschap.