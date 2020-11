Slotweek in de Vuelta: Zo staat het ervoor in de nevenklassementen

De Vuelta heeft net zoals alle andere meerdaagse wielerwedstrijden ook enkele nevenklassementen. Hieronder vindt u een overzicht.

Groene trui

De groene trui hangt nu rond de schouders van Primoz Roglic. Hij heeft 147 punten en meer dan 40 punten voorsprong op eerste belager Carapaz. Dat de groene trui ook gewonnen wordt door Roglic, lijkt zeer waarschijnlijk.

1. Primoz Roglic: 147

2. Richard Carapaz: 104

3. Daniel Martin: 100

Bolletjestrui

Tim Wellens droeg in de eerste week de bergtrui in de Ronde van Spanje, maar moest die afgeven aan Guillaume Martin. Martin reed een zeer goede Ronde van Frankrijk maar zakte wat weg in de laatste week en eindigde op plek 11. In deze Vuelta heeft de Fransman één doel: de bergtrui veroveren. Dat gaat hem hoogstwaarschllijk ook lukken.

1. Guillaume Martin: 76

2. Richard Carapaz: 30

3: Sepp Kuss: 27

Witte trui

In de Ronde van Frankrijk en die van Italië was de eindwinnaar telkens de winnaar van de jongerentrui (Pogacar en Geoghegan Hart). In de Vuelta is de witte trui in handen van Enric Mas. De Spanjaard staat op bijna 2 mminuten van rode trui Carapaz op plaats 5. Wit lijkt binnen, rood zal zeer moeilijk worden.

1. Enric Mas

2. Aleksandr Vlasov: +4'51"

3. David Gaudu: +6'37"

Ploegenklassement

Team Movistar maakt er altijd een zaak van om een hoge notering te behalen in het ploegenklassement en dat is in deze Vuelta niet anders. De voorbije drie jaar won de Spaanse formatie het ploegenklassement in de Tour. In de Vuelta zijn ze op weg naar het derde jaar op rij.

1. Team Movistar

2. Team Jumbo-Vsima: +01'29"

3. Astana Pro Team: +26'39"