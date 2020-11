Victor Campenaerts blijft uitzichtloos op zoek naar een contract voor 2021

Het is een van de grootste vraagstukken van het moment: Waar rijdt Victor Campenaerts volgend seizoen? Hij heeft nog een contract bij NTT maar daar moeten ze nog op zoek naar een sponsor.

Het is ondertussen begin november, zelden waren nog zoveel renners onzeker over hun toekomst. Het coronajaar zit daar ongetwijfeld voor iets tussen, maar voor de renners is het allerminst een fijne situatie.

"Ik heb met verschillende mensen gepraat, maar het werd nooit concreet. De ploegmanager van NTT zei dat hij een sponsor zou vinden, maar de tijd tikt voort", klinkt het bij Campenaerts in Het Nieuwsblad. "Ik ben bereid om in te leveren op mijn loon, dat zal wel moeten als ik prof wil blijven."

Ganna

Dat Campenaerts geen superjaar heeft en nog niet veel won, heeft ook te maken met wereldkampioen Filippo Ganna. De Italiaan wint elke tijdrit waar hij aan deelneemt. "Zonder hem had ik een tijdrit gewonnen in de Tirreno en in de Giro. Het was niet mijn beste jaar, maar als ik die twee tijdritten won was het wel een superjaar", besluit Campenaerts.