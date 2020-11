Kanshebber voor het podium enorm teleurgesteld na zijn tijdrit: "Het was een ramp"

Enric Mas heeft een tik gekregen in de tijdrit van dinsdag. De Spanjaard van Movistar eindigde op 1 minuut en 43 seconden van Roglic op de 16de plaats. Daardoor volgt hij nu al op 3 minuten en 23 seconden van de Sloveen in het algemeen klassement.

Enric Mas jaagt op het podium in de Vuelta, maar dinsdag heeft hij een tik gekregen bij de tijdrit. Hij verloor heel wat tijd op zijn grote concurrenten en daardoor volgt hij nu al op 2 minuten en 36 seconden van Hugh Carty, de nummer drie in het algemeen klassement. Tussen Carthy en Mas staat Daniel Martin nog op de vierde plaats, waardoor Mas dus nog met minstens twee renners zal moeten afrekenen als hij het podium nog wil halen.

De Spanjaard gaf een reactie bij Movistar. "Het was een ramp. Ik vond mijn ritme niet en ik had ook geen goede positie op de fiets. Ik moet leren van deze dag, want het is een les voor de toekomst. We zullen blijven strijden voor het podium", aldus Mas.