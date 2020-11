Tim Wellens had vreemde finish ook niet verkend: "Wist dat ik in de binnenkant moest zitten maar opeens was daar de finish al"

Tim Wellens is erin geslaagd om zijn tweede etappeoverwinning binnen te halen in de Ronde van Spanje. Na een dag in de ontsnapping was hij de sterkste van de vroege vlucht. Achteraf was hij heel blij, ook al was het al zijn tweede overwinning.

"Het was echt niet makkelijk om te winnen vandaag", start Wellens zijn flashinterview. "Het was eerst en vooral een strijd om in de ontsnapping van de dag te zitten. Hebben een uur moeten strijden en hard rijden. Dan waren we weg en had ik door dat we met enkele sterke mannen weg waren", klinkt het.

Met Stybar, Soler,, Van Baarle, Arensman en Woods zaten er inderdaad enkele mooie namen in de vlucht. "Onderweg leek Van Baarle de sterkste te zijn maar ik zag dat Soler en Woods ook enorm sterk waren", vertelt de Limburger van Lotto-Soudal.

Vreemde finish

De aankomst van de Vuelta lag op een hellende slotkilometer. De streep lag echter opvallend meteen na een bocht. Wellens laat ook weten dat hij die finish niet verkend had. "Ik wist dat ik daar de binnenkant moest nemen maar ineens was de streep er al", was hij ook verbaasd.

"Het was een dag die me wel lag, dus dat is al één iets. Maar het is een ander iets om effectief in die ontsnapping van de dag te zitten én te strijden voor de zege. Gelukkig vielen de puzzelstukjes perfect in elkaar vandaag"