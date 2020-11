Visconti start in 2021 met nieuwe ploeg aan 17e wielerseizoen

Giovanni Visconti blijft maar doorgaan, ook in 2021. De Italiaan wordt in januari 38 maar toch heeft hij bij Bardiani een nieuwe ploeg gevonden.

De Proocontinentale ploeg Bardiani CSF Faizane meldde zelf de komst van Visconti, toch wel een grote naam in het Italiaanse wielrennen. De Italiaan werd drie keer Italiaans kampioen, won twee Giro-etappes en de bergtrui in de ronde van zijn land in het verleden.

Het afgelopen seizoen reed Visconti bij Vini Zabu - KTM en werd hij tweede in de lastige Giro-etappe richting de Etna. Hij deed het heel goed in het bergklassement maar gaf op in de derde week toen duidelijk werd dat dat klassement naar Guerreiro ging.

"Ik wil hetzelfde realiseren zoals Ibrahimovic doet in Milaan", vergelijkt Visconti. "Ik ben fysiek in orde en voel me 5 jaar jonger. De motivatie is heel groot", klinkt het.

Bardiani heeft voor volgend seizoen enkele leuke namen op de loonlijst: Battaglind, Rivera, Carboni en nu dus ook Visconti.