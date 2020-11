Ackerman geeft reden voor zijn ontgoocheling: "Probeerde Philipsen te remonteren, gewoon niet mogelijk"

Na het laatste duel tussen Jasper Philipsen en Pascal Ackermann hebben de Vuelta en de BinckBank Tour iets gemeen. Philipsen weet in beide koersen Ackermann achter zich te laten in een sprintersrit. Ackermann had natuurlijk al een rit gewonnen, maar kon deze keer niet op tegen Philipsen.

Nadat de vlucht alsnog gegrepen werd, focuste iedereen zich op de groepssprint. Ook Ackermann zag ineens een kans op de overwinning. "We gingen natuurlijk op zoek naar een tweede ritzege, maar daar is het jammer genoeg niet op uitgedraaid. Ik ben een beetje teleurgesteld, want er zijn niet veel kansen voor sprinters in de Vuelta."

Zuur voor Ackermann was dat het ook vooral zijn ploeg was dat veel werk opknapte in de achtervolging. "Het was uitstekend van de ploeg om Cattaneo terug te halen en de sprint voor te bereiden. Op het laatste licht oplopende rechte stuk probeerde ik Philipsen te remonteren na de laatste bocht, maar het was gewoon niet mogelijk."

Soms gaan dingen niet volgens plan

De sprinter van Bora-Hansgrohe kan niet anders dan de uitslag van de etappe, zijn tweede plaats dus, te accepteren. "Ook al steek je alles in je inspanning, soms gaan de dingen niet volgens plan."