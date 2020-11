Komt er dan toch een oplossing voor NTT Pro Cycling? "Erg dicht bij een akkoord"

Komt er dan toch een oplossing uit de bus voor NTT Pro Cycling? Volgens Douglas Ryder, de teammanager van de wielerploeg, staat zijn ploeg dicht bij een akkoord om te kunnen koersen in 2021.

Victor Campenaerts is nog steeds op zoek naar een ploeg voor volgend seizoen, maar de kans zou nu toch bestaande zijn dat NTT Pro Cycling ook volgend jaar zal kunnen koersen. Volgens Sporza is Douglas Ryder, de teammanager van de wielerploeg, ervan overtuigd dat er een oplossing zal komen.

"We zijn bezig met een moeilijke puzzel", legde de teammanager uit. "Corona maakt het economisch zwaar, maar we staan erg dicht bij een akkoord om in 2021 te kunnen koersen. De komende dagen zouden we een met een plan rond moeten zijn", aldus Ryder.