'Nummer zes uit de Tour gaat na zes jaar van ploeg veranderen'

De man die aan het eind van de Tour de beste was bergop, gaat volgend jaar wellicht zijn kwaliteiten demonstreren bij een andere ploeg. Miguel Ángel López rijdt al zes jaar bij Astana. Hij zou een akkoord hebben voor 2021 met Movistar.

Het Spaanse Zikloland meldt ondanks ook interesse van AG2R en Bora-Hansgrohe dat Movistar de volgende bestemming zal worden van Miguel Ángel López. Movistar was sinds het vertrek van Quintana nog op zoek naar bijkomende versterking voor de groteronden en zou daarom López willen vastleggen.

Miguel Ángel López zou dus voor minstens één jaar aan de zijde van Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler gaan rijden. Dat betekent voor López dan het einde van zijn tijdperk bij Astana. Sinds de intrede van de Colombiaan in het profwielrennen in 2015 was Astana zijn enige ploeg.

WINNAAR OP COL DE LA LOZE

Miguel Ángel López maakte dit jaar indruk in de Tour. In Villard-de-lans ging hij Roglič en Pogačar al af in de groep der favorieten. Twee dagen later liet López die twee achter op de Col de la Loze, op weg naar de overwinning. López leek door zijn sterke klimprestaties rijp voor het podium in de Tour, maar zakte nog drie posities in het klassement na de tijdrit.