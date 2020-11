📷 IN BEELD: Prachtig om zien! De enorme emotie spatte van het gezicht van Philipsen bij overwinning

Het was de eerste overwinning van Jasper Philipsen in een grote ronde. Voor elke renner is dat in zijn carrière een groots moment. Dat was zichtbaar ook het geval bij een emotionele Philipsen, die in Puebla de Sanabria het huilen van geluk nabij was.

Wat ook een rol speelt, is dat Philipsen aan zijn laatste koersdagen bij zijn ploeg UAE bezig is. Beide partijen gaan uit mekaar in opperbeste verstandhouding. Philipsen wou zijn periode bij UAE dan ook zeer graag afsluiten op een positieve manier. Dat is nu dus alvast gelukt. Kijk maar eens naar deze foto's, die aangeven hoeveel deze zege voor hem betekent.