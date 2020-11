Dagwinnaar Magnus Cort Nielsen was zelf nog besmet met coronavirus: maar drie weken kunnen trainen voor deze Vuelta

Magnus Cort Nielsen heeft zijn 4e ritzege in een grote ronde behaald. Vrijdag was hij de snelste van een uitgedund peloton na een lastige etappe. In het flashinterview achteraf zegt hij dat hij zelf ook te kampen heeft gekregen met het coronavirus.

"Ik zat na de laatste bocht in een goede positie, niet te ver vooraan. Met nog een kleine 200 meter te gaan gaf ik alles wat ik had", beschrijft Magnus Cort de sprint. 'Ik dacht op voorhand niet dat ik deze etappe zou winnen want ik moest ook Hugh (Carthy) bijstaan. Pas toen we met een uitgedund peloton boven kwamen en ik er nog bij zat, begon ik erin te geloven", vertelt de Deen. Zijn vorige overwinning is exact 9 maanden geleden, toen won de Deen de tweede etappe in de Ster van Bessèges. "Het zijn lastige 9 maanden geweest sinds dan, voor iedereen eigenlijk. Ik ben ook besmet geweest met het coronavirus waardoor ik pas kon beginnen trainen 3 weken voor deze Vuelta. Dus deze zege doet extra veel deugd", bekent hij.