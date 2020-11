Deceuninck-Quick.Step ging zijn kans in Vuelta in vlucht én groepssprint: "Boost voor het vertrouwen"

Ze doen er bij Deceuninck-Quick.Step echt wel alles aan om in de Vuelta aan een tweede ritzege te geraken. In de vijftiende rit stuurde het eerst Cattaneo voorop. Toen het op een groepssprint uitdraaide, werd Jannik Steimle nog uitgespeeld.

Mattia Cattaneo leek als sterkste man uit de kopgroep op weg naar de overwinning. "Ik begon in mijn kansen te geloven toen ik een kloof had van twee minuten", vertelde de Italiaan aan de aankomst. "Het parcours en de omstandigheden waren echter in mijn nadeel en ik werd nog gegrepen. Ik ben vastberaden om te blijven proberen tot het einde van de koers."

EERSTE TOP 3 VOOR STEIMLE

Er moest dan snel de klik gemaakt worden en dat deden ze bij Deceuninck-Quick.Step wel goed. Neoprof Jannik Steimle sleepte er nog een derde plaats uit, na Philipsen en Ackermann. "Het is mijn eerste top drie in een grote ronde. Een grote dankuwel aan Michael Mørkøv, die een perfecte lead-out deed in de slotkilometer."

Dat hebben we van hem wel vaker gezien. Echter geen overwinning dus. Voor Steimle heeft deze ereplaats wel een grote betekenis. "Het is een boost voor mijn vertrouwen."