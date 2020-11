🎥 Lorena Wiebes wint sprint in Madrid Challenge by La Vuelta

De Spaanse Madrid Challenge begon als een eendagskoers voor vrouwen, gelijkaardig aan La Course met de Ronde van Frankrijk. Maar de organisatie probeert de wedstrijd wat meer naam en faam te geven door er nu een rittenkoers van drie etappes van te maken.

Vrijdag moesten de vrouwen 82 kilometer afleggen tussen Toledo en Escalona. het profiel was vlak, maar met een hellende laatste kilometer. In de sprint kroonde Wiebes zich de sterkste voor de Italiaanse Elisa Balsame en de Duitse Lisa Brennauer.

