Opnieuw uitkijken naar Tim Wellens, al zullen klimmertypes ook willen scoren in Ciudad Rodrigo!

Bij elke lastige etappe in de Vuelta is het uitkijken naar wat Tim Wellens gaat doen. Die heeft zeker niet op een inspanning meer of minder gekeken. Ook de rit naar Ciudad Rodrigo moet wel in zijn kraam passen. Afwachten hoeveel hij nog over heeft.

Want Wellens heeft al enorme inspanningen geleverd in de loop van deze Vuelta. Ook in de vijftiende rit was hij mee in de ontsnapping, tot hij zich liet uitzakken in het peloton. Was dat omdat de benen niet super aanvoelden? Omdat hij zich wou sparen voor de rit van vandaag? Vele scenario's zijn mogelijk en enkel Wellens heeft het antwoord.

OOK WOODS EN SOLER KANDIDAAT-RITWINNAAR

De Puerto El Robedo, de tweede klim van de dag, is een beklimming van eerste categorie en daar kunnen het echt wel de pure klimmerstypes zijn die uitpakken. Denken we maar aan een Michael Woods. Of een Marc Soler als die nog eens zin heeft in een vlucht. Interessant ook om te zien wat de klassementsmannen zullen doen.

Op de top is het wel nog meer dan veertig kilometer tot aan de aankomst. Een sprintje met een kleine groep behoort dus tot de mogelijkheden, net als een late uitval van één van de vluchters. Ook voor Spanjaarden als Aranburu of Aberasturid is dit een uitgelezen kans om nog eens te scoren in de ronde van hun eigen land.

PUERTO EL PORTILLO

Aan het einde van een grote ronde weegt elke inspanning extra door en is het dus eerst al kijken hoe de renners de eerste klim, de Puerto El Portillo, verteren. Na de tweede klim volgt er dan nog een tussensprint en een afdaling. De laatste achttal kilometers zijn vlak. Wie kan het verschil maken in Ciudad Rodrigo?