VUELTA LIVE: geen waaiers, wel veel aanvallers, waaronder een Belg

De zestiende etappe van de Ronde van Spanje is vrijdagmiddag van start gegaan. Het is waarschijnlijk de laatste kans voor de vluchters om zich nog eens te tonen.

Op voorhand werd er gewag gemaakt van een stevige zijwind en mogelijkheid op waaiers in de openingskilometers van de etappe, maar de wind was niet sterk genoeg om het peloton in stukkken te scheuren.

De snelheid zat er alleszins wel in van bij de start aangezien veel renners in de ontsnapping willen zitten. En dan vooral veel renners van Burgos, want zij proberen het met drie.

Voorlopig zitten Madrazo en Osorio als Burgos-duo vooraan. Op anderhalve minuut hangt de Franse stoomtrein Rémi Cavagna samen met de beste Belg in deze Vuelta Kobe Goossens. Ook Stannard en Hezquerra (Burgos) zitten mee in dat achtervolgende groepje.

Daarachter zit met Amezqueta een renner van Burgos en ook nog Willie Smit.

Het peloton volgt ondertussen op drie minuten.